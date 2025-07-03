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Перед матчами 1/4 финала клубного ЧМ команды почтят память Диогу Жоты и Андре Силвы

Перед матчами 1/4 финала клубного ЧМ команды почтят память Диогу Жоты и Андре Силвы
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Матчи 1/4 финала клубного чемпионата мира начнутся с минуты молчания в память о погибших футболистах Диогу Жоте и Андре Силве. Об этом сообщает журналист и инсайдер Бен Джейкобс в социальной сети X.

Спортсмены погибли в автокатастрофе в Испании. Диогу Жоте было 28 лет, Андре Силве — 25 лет. Ранее Жота выступал за английский «Вулверхэмптон», португальские «Порту» и «Пасуш де Феррейра», а также испанский «Атлетико» Мадрид. В составе мерсисайдцев Диогу становился победителем английской Премьер-лиги, брал Кубок страны и Кубок английской лиги. Со сборной Португалии нападающий дважды выиграл Лигу наций.

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