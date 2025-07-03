Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Николо Дзаньоло назначен штраф за скандал с игроками молодёжки «Ромы»

Николо Дзаньоло назначен штраф за скандал с игроками молодёжки «Ромы»
Аудио-версия:
Комментарии

Прокуратура обязала полузащитника «Галатасарая» Николо Дзаньоло, выступавшего в прошедшем сезоне в аренде за «Фиорентину», выплатить штраф размером в € 15 тыс. за происшествие с игроками молодёжного состава «Ромы». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport. Ранее появлялась информация, что итальянец проник в раздевалку клуба, в которой побил молодых футболистов, находясь в нетрезвом состоянии.

Глава Федеральной прокуратуры Италии Джузеппе Чине принял такую меру наказания из-за нескольких смягчающих обстоятельств. Расследование установило, что никаких ударов или пощёчин со стороны Дзаньоло не было. Кроме этого, игрок публично раскаялся в социальных сетях, а также помогал следствию.

Напомним, итальянский полузащитник выступал за «Рому» с 2018 по 2023 год, после чего перешёл в турецкий клуб.

Материалы по теме
Слёзы Погба в новом клубе, экс-игрок ЦСКА теперь в АПЛ. Главные трансферы недели в Европе
Слёзы Погба в новом клубе, экс-игрок ЦСКА теперь в АПЛ. Главные трансферы недели в Европе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android