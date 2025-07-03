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«Рубин» обыграл «Енисей» в товарищеском матче

«Рубин» обыграл «Енисей» в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались казанский «Рубин» и красноярский «Енисей». Игра проходила на стадионе «УТБ Рубин» (Казань). Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
03 июля 2025, четверг. 17:30 МСК
Рубин
Казань, Россия
Окончен
1 : 0
Енисей
Красноярск, Россия
1:0 Васильев – 14'    

На 14-й минуте единственный мяч в игре забил полузащитник «Рубина» Никита Васильев.

По итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги команда Рашида Рахимова набрала 45 очков и заняла седьмое место. Чемпионом соревнования стал «Краснодар». В сезоне-2024/2025 Мелбет Первой лиги красноярский клуб заработал 49 очков и расположился на восьмой строчке. Первое место заняла «Балтика».

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