«Рубин» обыграл «Енисей» в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались казанский «Рубин» и красноярский «Енисей». Игра проходила на стадионе «УТБ Рубин» (Казань). Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
03 июля 2025, четверг. 17:30 МСК
Рубин
Казань, Россия
Окончен
1 : 0
Енисей
Красноярск, Россия
1:0 Васильев – 14'
На 14-й минуте единственный мяч в игре забил полузащитник «Рубина» Никита Васильев.
По итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги команда Рашида Рахимова набрала 45 очков и заняла седьмое место. Чемпионом соревнования стал «Краснодар». В сезоне-2024/2025 Мелбет Первой лиги красноярский клуб заработал 49 очков и расположился на восьмой строчке. Первое место заняла «Балтика».
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