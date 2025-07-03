Мбаппе выразил соболезнования в связи с трагической смертью Диогу Жоты и Андре Силвы

Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе отреагировал новость о гибели форварда португальской национальной команды и «Ливерпуля» Диогу Жоты, а также его брата, игрока «Пенафиела» Андре Силвы.
«Самые глубокие соболезнования, поддержка и мысли со всеми причастными, их семьями и близкими. Покойтесь с миром, Диогу и Андре», — написал Мбаппе в своём аккаунте в социальной сети.
Жота и Силва погибли в результате ДТП в Испании.
Наибольшую известность Диогу принесли выступления за «Ливерпуль». В составе этого клуба португалец стал чемпионом Англии, выиграл Кубок страны и Кубок английской лиги. За «красных» Жота играл с 2020 года. Ранее португальский футболист представлял «Вулверхэмптон», мадридский «Атлетико», «Порту» и клуб «Пасуш де Феррейра».
«Ливерпуль» приспустил флаг в знак траура по Диогу Жоте: