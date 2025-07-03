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Хавбек Антони Миламбо перешёл из «Фейеноорда» в «Брентфорд»

Хавбек Антони Миламбо перешёл из «Фейеноорда» в «Брентфорд»
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Полузащитник «Фейеноорда» Антони Миламбо продолжит карьеру в «Брентфорде». Об этом сообщается на официальном сайте английского клуба.

Футболист подписал с «пчёлами» долгосрочный контракт. По данным известного журналиста и инсайдера Фабрицио Романо, стоимость трансфера составила £ 17 млн, ещё £ 4,25 млн предусмотрены в качестве бонусов. Трудовой договор игрока с клубом рассчитан на пять лет.

В 43 матчах прошедшего клубного сезона Миламбо забил семь голов и отдал девять результативных передач. «Брентфорд» завершил сезон на 10-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства (56 очков).

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