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Стал известен конкурент «Зенита» в борьбе за возможный трансфер форварда «Фламенго»

Стал известен конкурент «Зенита» в борьбе за возможный трансфер форварда «Фламенго»
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Мексиканский «Монтеррей» предложил «Фламенго» до € 10 млн за переход 28-летнего нападающего Педро дос Сантоса. Об этом сообщает O Globo.

По информации источника, на текущий момент агенты бразильского футболиста находятся в поисках клуба, который способен заплатить красно-чёрным ожидаемую ими сумму за игрока.

Ранее журналист Пабло Оливейра сообщил, что интерес к Педро проявляет санкт-петербургский «Зенит», готовый предложить «Фламенго» € 15 млн за его трансфер.

Педро является игроком красно-чёрных с января 2021 года. С января по декабрь 2020 года он выступал за этот бразильский клуб на правах аренды. Всего в составе «Фламенго» он принял участие в 280 матчах во всех турнирах, в которых отметился 140 голами и 35 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

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