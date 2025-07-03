Владельцы «Ромы» купят защитника «Фламенго» через «Эвертон»

Американская компания Friedkin Group, владеющая «Ромой» и «Эвертоном», собирается купить крайнего защитника «Фламенго» Уэсли Франку. Игрока приобретёт клуб из Мерсисайда за € 30 млн, после чего сразу отдаст футболиста в аренду в Рим. Об этом сообщает журналист Жулио Мигель Нето в своём аккаунте в соцсети X.

Ранее «Эвертон» уже делал предложение по покупке бразильца, сумма возможного трансфера составляла € 15-20 млн, но «Фламенго» отказал в переходе. Фулбеком также интересуются «Милан» и «Ювентус».

В нынешнем сезоне в бразильской Серии А Уэсли Франка выходил на поле восемь раз и отдал одну результативную передачу.