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«Фейеноорд» готовит новое предложение для «Спартака» по Угальде — VI

«Фейеноорд» готовит новое предложение для «Спартака» по Угальде — VI
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«Фейеноорд» не отказался от идеи с покупкой форварда московского «Спартака» Манфреда Угальде после того, как красно-белые отклонили первое предложение нидерландского клуба. Об этом сообщает Voetbal International.

По информации источника, «Фейеноорд» подготавливает новое предложение по коста-риканскому футболисту, которое может направить в ближайшее время. Подчёркивается, что «Спартак» не возражает категорично против потенциальной продажи Угальде. В нидерландском клубе знают об отступных за форварда в € 30 млн, но считают, что могут приобрести 23-летнего игрока за более низкую сумму.

Ранее СМИ сообщали, что сам Угальде заинтересован в возвращении на высокий европейский уровень.

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Как появился «Спартак»:

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