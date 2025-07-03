Бывший защитник «Спартака» Инсаурральде высказался о трансфере Романа Веги в «Зенит»

Экс-защитник московского «Спартака» Хуан Инсаурральде поделился мнением о переходе полузащитника Романа Веги в «Зенит», о чём было объявлено сегодня, 3 июля.

«По правде говоря, я не очень хорошо знаю Вегу, совсем немного матчей с его участием видел. Но здесь, в Аргентине, его хотел «Ривер», а значит, футболист качественный, с большим потенциалом. Считаю «Зенит» прекрасным вариантом для него. Дело не только в деньгах. Я всегда рассматриваю переход с двух сторон — спортивной и экономической. Хотя экономический аспект на финальное решение часто влияет», — сказал Инсаурральде в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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