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«Спартак» анонсировал товарищеский матч с сербским «Спартаком»

«Спартак» анонсировал товарищеский матч с сербским «Спартаком»
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Московский «Спартак» в официальном телеграм-канале анонсировал проведение товарищеского матча с сербским «Спартаком» из Суботицы.

Игра между этими командами состоится 13 июля на «Лукойл Арене», стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

В прошедшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги московский «Спартак» под руководством Деяна Станковича занял четвёртое место в турнирной таблице, заработав 57 очков. В Кубке России красно-белые дошли до финала Пути регионов.

«Спартак» из Суботицы завершил прошлый сезон на четвёртом месте в группе, в которой команды играли за сохранение прописки в элитном дивизионе чемпионата Сербии (44 очка).

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