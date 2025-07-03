«Спартак» анонсировал товарищеский матч с сербским «Спартаком»

Московский «Спартак» в официальном телеграм-канале анонсировал проведение товарищеского матча с сербским «Спартаком» из Суботицы.

Игра между этими командами состоится 13 июля на «Лукойл Арене», стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

В прошедшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги московский «Спартак» под руководством Деяна Станковича занял четвёртое место в турнирной таблице, заработав 57 очков. В Кубке России красно-белые дошли до финала Пути регионов.

«Спартак» из Суботицы завершил прошлый сезон на четвёртом месте в группе, в которой команды играли за сохранение прописки в элитном дивизионе чемпионата Сербии (44 очка).