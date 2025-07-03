«Он никогда не будет забыт. Его зовут Диогу». Слот высказался о гибели Жоты

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот отреагировал на новость о гибели форварда «красных» и сборной Португалии Диогу Жоты, а также его брата, игрока «Пенафиела» Андре Силвы. Футболисты погибли в результате ДТП в Испании.

«Что сказать? Что вообще можно сказать в такой момент, когда шок и боль настолько сильны? Хотел бы я найти нужные слова, но не могу.

Всё, что у меня есть, — это чувства, которые, как я знаю, многие разделяют по отношению к этому человеку и игроку, которого мы очень любили, а также его семье, о которой мы так заботимся. Мои первые мысли — это не мысли футбольного тренера. Это мысли отца, сына, брата и дяди, которые принадлежат семье Диогу и Андре Силвы, пережившей такую невообразимую утрату.

Я хочу донести до них одну простую мысль: вы никогда не будете одни. Игроки, персонал, болельщики футбольного клуба «Ливерпуль» — все они с вами, и, судя по тому, что я увидел сегодня, то же самое можно сказать и о всей футбольной семье. Это не просто реакция на трагедию. Это также реакция на доброту вовлечённых людей и на то уважение, которое многие испытывают к [погибшим] парням как к личностям и к их семье в целом.

Для нас как для клуба это невосполнимая утрата. Диогу был не просто нашим футболистом. Он был нашим любимчиком. Он был товарищем по команде, коллегой, напарником, и во всех этих ролях он был особенным.

Я мог бы многое рассказать о том, что он привнёс в нашу команду, но правда в том, что это видели все, кто наблюдал за игрой Диогу. Трудолюбие, желание, целеустремлённость, высокое качество игры, голы. Всё то, чем должен обладать игрок «Ливерпуля».

Были и такие моменты, которые видели не все. Человек, который никогда не стремился к популярности, но всё равно её обрёл. Не друг для двух человек, а друг для всех. Тот, кто заставлял других чувствовать себя хорошо просто своим присутствием. Человек, который очень заботился о своей семье.

В последний раз, когда мы разговаривали, я поздравил Диогу с победой в Лиге наций и пожелал ему удачи в связи с предстоящей свадьбой. Во многих отношениях это лето было идеальным для Диогу и его семьи, и тем больнее, что оно закончилось вот так.

Когда я только пришёл в клуб, одной из первых песен, которую я услышал, была та, что наши болельщики посвящают Диогу. Ранее я не работал с ним, но сразу понял, что если у болельщиков «Ливерпуля», которые за эти годы повидали немало великих игроков, есть такая уникальная кричалка для Диогу, значит, он обладает какими-то особыми качествами.

То, что мы утратили эти качества в столь ужасных обстоятельствах, — это то, с чем мы ещё не смирились. По этой причине нам нужно, чтобы все в клубе держались вместе и поддерживали друг друга. Мы в долгу перед Диогу, Андре Силвой, их большой семьёй и самими собой.

Я выражаю соболезнования жене Диогу, Руте, их троим прекрасным детям, а также родителям Диогу и Андре Силвы. Когда придёт время, мы будем чествовать Диогу Жоту, вспоминать его голы и петь посвящённую ему песню. А пока мы будем помнить его как уникального человека и скорбеть о его утрате. Он никогда не будет забыт. Его зовут Диогу», — приводит слова Слота официальный сайт мерсисайдцев.

«Ливерпуль» приспустил флаг в знак траура по Диогу Жоте: