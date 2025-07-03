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Итальянская федерация футбола исключила «Брешию» из профессиональных турниров

Итальянская федерация футбола исключила «Брешию» из профессиональных турниров
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Итальянская федерация футбола вынесла решение о лишении «Брешии» профессионального статуса и исключения клуба из профессиональных лиг. Команда не будет выступать в Серии C в следующем сезоне.

Клуб, существующий с 1911 года, вылетел из Серии B в конце нынешнего чемпионата. Игрокам и персоналу не выплачивают заработную плату, общий долг команды из одноимённого города равен € 3 млн. Владелец «Брешии» Массимо Челлино отказался отдавать эту сумму после многочисленных конфликтов с болельщиками итальянского клуба.

В разные годы за бело-лазурных выступали Роберто Баджо, Хосеп Гвардиола, Андреа Пирло и Сандро Тонали.

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