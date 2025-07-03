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«Зенит» переиграл «Динамо» Махачкала в товарищеском матче

«Зенит» переиграл «Динамо» Махачкала в товарищеском матче
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В Санкт-Петербурге прошёл товарищеский матч «Зенит» — «Динамо» Махачкала. Игра в рамках летних учебно-тренировочных сборов команд состоялась на стадионе «Смена — поле №1». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу клуба с берегов Невы.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
03 июля 2025, четверг. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
2 : 0
Динамо Мх
Махачкала, Россия
1:0 Гонду – 71'     2:0 Педро – 89'    

Лусиано Гонду открыл счёт на 71-й минуте. На 89-й минуте Педро забил второй гол коллектива.

По итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги «Зенит» финишировал на втором месте в турнирной таблице. Команда Сергея Семака набрала 66 очков за 30 матчей. «Динамо» заняло 11-е место в чемпионате страны, набрав 29 очков за аналогичное количество игр.

6 июля «Зенит» сыграет с «Балтикой», 9 июля — со швейцарским «Сьоном», а 13 июля — с сербской «Войводиной».

«Динамо» 8 июля встретится с «Ростовом».

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