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Замглавы МИД РФ Александр Грушко выразил надежду на участие «Торпедо» в новом сезоне РПЛ

Замглавы МИД РФ Александр Грушко выразил надежду на участие «Торпедо» в новом сезоне РПЛ
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Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко выразил надежду на участие московского «Торпедо» в грядущем сезоне чемпионата России.

«Я с детства являюсь болельщиком «Торпедо», по мере возможности стараюсь посещать домашние матчи команды и всегда нахожусь в курсе последних новостей из жизни клуба. Признаюсь, искренне переживаю, читая новости о том, что нашу команду могут лишить завоёванного в честной спортивной борьбе права выступить в Премьер-Лиге в следующем сезоне. До старта турнира остаётся всего две недели, а вся эта неразбериха негативно влияет на настроение игроков, тренеров и, конечно, нас, многочисленных болельщиков чёрно-белых. Надеюсь, что всё будет хорошо, в итоге справедливость восторжествует и мы с вами обязательно увидим «Торпедо» в РПЛ!» — приводит слова Грушко пресс-служба «Торпедо» в телеграм-канале.

Ранее стало известно, что суд отправил в следственный изолятор совладельца московского клуба Леонида Соболева и генерального директора чёрно-белых Валерия Скородумова, которые подозреваются в попытке воздействовать на результаты ряда матчей Мелбет Первой лиги в весенней части сезона-2024/2025 с помощью подкупа главного рефери. По итогам сезона-2024/2025 чёрно-белые заняли в Первой лиге второе место и напрямую вышли в РПЛ.

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