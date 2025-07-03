«Зенит» делал предложение «Фламенго» по Уэсли, но не интересовался Педро — Нету

«Зенит» делал предложение «Фламенго» по трансферу 21-летнего правого защитника Уэсли Франки, однако не обращался к красно-чёрным относительно 28-летнего форварда Педро дос Сантоса. Об этом сообщает журналист Жулио Мигель Нету со ссылкой на посредников, занимавшихся переходом хавбека Жерсона в санкт-петербургский клуб.

Ранее СМИ сообщали, что сине-бело-голубые готовы заплатить «Фламенго» € 15 млн за переход Педро.

Педро является игроком красно-чёрных с января 2021 года. С января по декабрь 2020 года он выступал за этот бразильский клуб на правах аренды. Всего в составе «Фламенго» он принял участие в 280 матчах во всех турнирах, в которых отметился 140 голами и 35 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

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