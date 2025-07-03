Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» делал предложение «Фламенго» по Уэсли, но не интересовался Педро — Нету

«Зенит» делал предложение «Фламенго» по Уэсли, но не интересовался Педро — Нету
Аудио-версия:
Комментарии

«Зенит» делал предложение «Фламенго» по трансферу 21-летнего правого защитника Уэсли Франки, однако не обращался к красно-чёрным относительно 28-летнего форварда Педро дос Сантоса. Об этом сообщает журналист Жулио Мигель Нету со ссылкой на посредников, занимавшихся переходом хавбека Жерсона в санкт-петербургский клуб.

Ранее СМИ сообщали, что сине-бело-голубые готовы заплатить «Фламенго» € 15 млн за переход Педро.

Педро является игроком красно-чёрных с января 2021 года. С января по декабрь 2020 года он выступал за этот бразильский клуб на правах аренды. Всего в составе «Фламенго» он принял участие в 280 матчах во всех турнирах, в которых отметился 140 голами и 35 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

Материалы по теме
Стал известен конкурент «Зенита» в борьбе за возможный трансфер форварда «Фламенго»

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android