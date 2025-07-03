Полузащитник Самуэле Риччи перешёл из «Торино» в «Милан»

Полузащитник «Торино» Самуэле Риччи пополнил состав «Милана». Об этом сообщается на официальном сайте «россонери».

Футболист подписал со своей новой командой контракт, рассчитанный до лета 2029 года, трудовой договор предусматривает опцию продления ещё на один сезон. Риччи будет выступать за «Милан» под четвёртым номером.

В 36 матчах прошедшего клубного сезона Самуэле Риччи забил один гол и отдал две голевые передачи. Футболист является воспитанником «Эмполи», за который он выступал до 2022 года. В активе игрока есть матчи за национальную команду Италии.

По итогам прошлого сезона «Милан» занял восьмое место в турнирной таблице Серии А.