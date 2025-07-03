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Игрок «Милана» Адли отказывается от переезда в Россию, он интересен «Спартаку» — источник

Игрок «Милана» Адли отказывается от переезда в Россию, он интересен «Спартаку» — источник
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Полузащитник «Милана» Ясин Адли на текущий момент отказывается переезжать в Россию. Об этом сообщает журналист Маттео Моретто в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее Моретто поделился информацией, что неназванный российский клуб сделал предложение «россонери» по переходу 24-летнего футболиста. До этого инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале писал об интересе к хавбеку красно-чёрных от московского «Спартака».

Адли перешёл в «Милан» из «Бордо» летом 2021 года. За это время он принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

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