Игрок «Милана» Адли отказывается от переезда в Россию, он интересен «Спартаку» — источник

Полузащитник «Милана» Ясин Адли на текущий момент отказывается переезжать в Россию. Об этом сообщает журналист Маттео Моретто в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее Моретто поделился информацией, что неназванный российский клуб сделал предложение «россонери» по переходу 24-летнего футболиста. До этого инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале писал об интересе к хавбеку красно-чёрных от московского «Спартака».

Адли перешёл в «Милан» из «Бордо» летом 2021 года. За это время он принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

Как появился «Спартак»: