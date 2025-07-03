Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ман Юнайтед» хочет подписать Олли Уоткинса — The Mirror

«Ман Юнайтед» хочет подписать Олли Уоткинса — The Mirror
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» рассматривает приобретение нападающего «Астон Виллы» Олли Уоткинса после неудачи в переговорах с Дьёкерешем. Об этом сообщает издание The Mirror. При этом клуб из Манчестера не готов платить запрашиваемые £ 60 млн (€ 69,5 млн) за игрока.

Ранее «красные дьяволы» пытались обменять форварда сборной Англии на Маркуса Рашфорда, но клуб из Бирмингема отказался от такого предложения. Кроме этого, Уоткинс сомневается в переходе в «Ман Юнайтед», так как команда не будет выступать в еврокубках в следующем сезоне.

В прошедшем чемпионате Англии нападающий «Астон Виллы» забил 16 голов и отдал восемь голевых передач, поучаствовав во всех 38 турах АПЛ.

Материалы по теме
«Барса» борется с «Баварией», к Головину едут звёзды. Трансферные слухи Европы за неделю
«Барса» борется с «Баварией», к Головину едут звёзды. Трансферные слухи Европы за неделю
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android