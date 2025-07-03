«Ман Юнайтед» хочет подписать Олли Уоткинса — The Mirror

«Манчестер Юнайтед» рассматривает приобретение нападающего «Астон Виллы» Олли Уоткинса после неудачи в переговорах с Дьёкерешем. Об этом сообщает издание The Mirror. При этом клуб из Манчестера не готов платить запрашиваемые £ 60 млн (€ 69,5 млн) за игрока.

Ранее «красные дьяволы» пытались обменять форварда сборной Англии на Маркуса Рашфорда, но клуб из Бирмингема отказался от такого предложения. Кроме этого, Уоткинс сомневается в переходе в «Ман Юнайтед», так как команда не будет выступать в еврокубках в следующем сезоне.

В прошедшем чемпионате Англии нападающий «Астон Виллы» забил 16 голов и отдал восемь голевых передач, поучаствовав во всех 38 турах АПЛ.