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Семак ответил, в каком амплуа видит новичка «Зенита» Романа Вегу

Семак ответил, в каком амплуа видит новичка «Зенита» Романа Вегу
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос об игровой позиции новоиспечённого полузащитника сине-бело-голубых Романа Веги.

— Сегодня «Зенит» объявил о подписании Романа Веги. В каком амплуа вы его видите?
— Посмотрим сейчас, как ему комфортно. Он может сыграть и в четвёрке защитников, может и с тройкой центральных защитников. Это игрок достаточно быстрый, креативный. Мы уже посмотрим, исходя из его состояния и той конкуренции, которая у нас есть, как лучше его использовать. Что касается и Дугласа, и Горшкова — это те футболисты, которые могут сыграть в центре поля. И в этом отношении не вижу проблем, потому что игровое время получат все. Главное, чтобы были в хорошей форме, — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

Контракт 21-летнего полузащитника рассчитан на пять лет. Вега перешёл в российский клуб из «Аргентинос Хуниорс», за который он выступал с лета 2023 года. В составе аргентинской команды он принял участие в 63 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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