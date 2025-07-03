Семак ответил, в каком амплуа видит новичка «Зенита» Романа Вегу

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос об игровой позиции новоиспечённого полузащитника сине-бело-голубых Романа Веги.

— Сегодня «Зенит» объявил о подписании Романа Веги. В каком амплуа вы его видите?

— Посмотрим сейчас, как ему комфортно. Он может сыграть и в четвёрке защитников, может и с тройкой центральных защитников. Это игрок достаточно быстрый, креативный. Мы уже посмотрим, исходя из его состояния и той конкуренции, которая у нас есть, как лучше его использовать. Что касается и Дугласа, и Горшкова — это те футболисты, которые могут сыграть в центре поля. И в этом отношении не вижу проблем, потому что игровое время получат все. Главное, чтобы были в хорошей форме, — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

Контракт 21-летнего полузащитника рассчитан на пять лет. Вега перешёл в российский клуб из «Аргентинос Хуниорс», за который он выступал с лета 2023 года. В составе аргентинской команды он принял участие в 63 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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