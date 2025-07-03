Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Динамо» Карпин высказался о выборе игроков в Испании и России

Тренер «Динамо» Карпин высказался о выборе игроков в Испании и России
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин, ранее игравший и тренировавший в Испании, высказался на тему различий в подходе к отбору игроков в разных странах.

«Это не зависит от страны. Будто там всё выстроено, там всё замечательно, потому что страна такая-то. Дело не в стране, дело в людях. Забудьте об этом. Всё зависит от руководства, от менеджмента. Есть хорошие, правильные, умные, профессиональные люди в России, и есть непрофессиональные и неправильные люди и в Испании. В любой стране всё зависит от человека. То есть и в Испании, и в Англии, в Италии, в Германии — во всех странах есть люди, не умеющие, неправильно управляющие клубами», — приводит слова Карпина «РБК Спорт».

Материалы по теме
«Завышены на 50%». Карпин — о зарплатах футболистов в России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android