Тренер «Динамо» Карпин высказался о выборе игроков в Испании и России

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин, ранее игравший и тренировавший в Испании, высказался на тему различий в подходе к отбору игроков в разных странах.

«Это не зависит от страны. Будто там всё выстроено, там всё замечательно, потому что страна такая-то. Дело не в стране, дело в людях. Забудьте об этом. Всё зависит от руководства, от менеджмента. Есть хорошие, правильные, умные, профессиональные люди в России, и есть непрофессиональные и неправильные люди и в Испании. В любой стране всё зависит от человека. То есть и в Испании, и в Англии, в Италии, в Германии — во всех странах есть люди, не умеющие, неправильно управляющие клубами», — приводит слова Карпина «РБК Спорт».