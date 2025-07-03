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«Ливерпуль» вывел из обращения 20-й номер в память о Диогу Жоте

«Ливерпуль» вывел из обращения 20-й номер в память о Диогу Жоте
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«Ливерпуль» на официальном сайте проинформировал о выведении из обращения 20-го игрового номера, под которым выступал нападающий Диогу Жота, погибший в ДТП, произошедшем в Испании.

«Номер 20 будет по праву увековечен за заслуги [Жоты] в завоевании «Ливерпулем» титула в сезоне-2024/2025 — 20-го титула клуба — благодаря его фирменному финту и удару перед трибуной «Коп», которые обеспечили победу в апрельском мерсисайдском дерби. Этот гол стал последним в его жизни», — сказано в заявлении мерсисайдцев.

Жота забил последний мяч в жизни в матче 30-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном», в котором «Ливерпуль» победил со счётом 1:0.

Англия — Премьер-лига . 30-й тур
02 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 0
Эвертон
Ливерпуль
1:0 Жота – 57'    

28-летний футболист перешёл в «Ливерпуль» из «Вулверхэмптона» в сентябре 2020 года. За этот период он принял участие в 182 матчах во всех турнирах, в которых отметился 65 голами и 26 результативными передачами. В составе мерсисайдцев Жота выиграл чемпионат Англии, Кубок Англии и дважды — Кубок английской лиги.

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