«Ливерпуль» вывел из обращения 20-й номер в память о Диогу Жоте

«Ливерпуль» на официальном сайте проинформировал о выведении из обращения 20-го игрового номера, под которым выступал нападающий Диогу Жота, погибший в ДТП, произошедшем в Испании.

«Номер 20 будет по праву увековечен за заслуги [Жоты] в завоевании «Ливерпулем» титула в сезоне-2024/2025 — 20-го титула клуба — благодаря его фирменному финту и удару перед трибуной «Коп», которые обеспечили победу в апрельском мерсисайдском дерби. Этот гол стал последним в его жизни», — сказано в заявлении мерсисайдцев.

Жота забил последний мяч в жизни в матче 30-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном», в котором «Ливерпуль» победил со счётом 1:0.

28-летний футболист перешёл в «Ливерпуль» из «Вулверхэмптона» в сентябре 2020 года. За этот период он принял участие в 182 матчах во всех турнирах, в которых отметился 65 голами и 26 результативными передачами. В составе мерсисайдцев Жота выиграл чемпионат Англии, Кубок Англии и дважды — Кубок английской лиги.

«Ливерпуль» приспустил флаг в знак траура по Диогу Жоте: