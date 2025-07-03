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Тренер сборной России Карпин ответил, планирует ли он быть владельцем футбольного клуба

Тренер сборной России Карпин ответил, планирует ли он быть владельцем футбольного клуба
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Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин оценил, насколько ему подошла бы роль владельца футбольного клуба.

«Да, представлял. Но думаю, что нет [не хотел бы им быть]. Я не вижу в этом смысла. С точки зрения бизнеса лично я не вижу здесь выхлопа. Это должен быть энтузиаст, которому просто нравится футбол. Я знаю, что у нас так и происходит. То есть Сергей Николаевич Галицкий (президент и владелец ФК «Краснодар». — Прим. «Чемпионата»), допустим, — он не думает о том, что для него это какой-то бизнес. Он понимает, что он теряет деньги, но ему это нравится. Он без этого, наверное, жить не может. Вот есть это хобби, на которое он тратит деньги. У кого-то хобби — коллекционировать часы, у кого-то — коллекционировать машины. А у кого-то хобби — коллекционировать что-то ещё.

Для меня футбол — это не хобби, а профессия. Хобби у меня может быть игра в падел, например. Заниматься каким-то спортом — это хобби. Что касается других хобби, например, коллекционирования, — нет, это не для меня», — приводит слова Карпина «РБК Спорт».

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