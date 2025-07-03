Тренер сборной России Карпин ответил, планирует ли он быть владельцем футбольного клуба

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин оценил, насколько ему подошла бы роль владельца футбольного клуба.

«Да, представлял. Но думаю, что нет [не хотел бы им быть]. Я не вижу в этом смысла. С точки зрения бизнеса лично я не вижу здесь выхлопа. Это должен быть энтузиаст, которому просто нравится футбол. Я знаю, что у нас так и происходит. То есть Сергей Николаевич Галицкий (президент и владелец ФК «Краснодар». — Прим. «Чемпионата»), допустим, — он не думает о том, что для него это какой-то бизнес. Он понимает, что он теряет деньги, но ему это нравится. Он без этого, наверное, жить не может. Вот есть это хобби, на которое он тратит деньги. У кого-то хобби — коллекционировать часы, у кого-то — коллекционировать машины. А у кого-то хобби — коллекционировать что-то ещё.

Для меня футбол — это не хобби, а профессия. Хобби у меня может быть игра в падел, например. Заниматься каким-то спортом — это хобби. Что касается других хобби, например, коллекционирования, — нет, это не для меня», — приводит слова Карпина «РБК Спорт».