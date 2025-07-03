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Сергеев заключит контракт с «Динамо» 4 июля. Клубы подписали трансферный договор

Сергеев заключит контракт с «Динамо» 4 июля. Клубы подписали трансферный договор
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«Динамо» и «Крылья Советов» подписали трансферный договор по переходу нападающего Ивана Сергеева. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. По плану завтра, 4 июля, Сергеев подпишет личный контракт с «Динамо».

В минувшем сезоне действующий форвард «Крыльев Советов» принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и тремя результативными передачами. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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