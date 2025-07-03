ЦСКА покупает Алвеса из «Сан-Паулу» за € 6 млн, контракт рассчитан до 2030 года — источник

Полузащитник Матеус Алвес переходит в московский ЦСКА из «Сан-Паулу» за € 6 млн. Также бразильский клуб получит 25% от прибыли с возможной перепродажи. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, в пятницу, 4 июля, 20-летний футболист вылетит в Москву для прохождения медицинского обследования и подписания контракта, рассчитанного до 2030 года.

Подчёркивается, что задержка с оформлением трансфера Алвеса была обусловлена, во-первых, сменой главного тренера в ЦСКА. Во-вторых, торговлей за условия. В-третьих, «щепетильностью» бразильцев, связанной с гарантией получения денег.

Алвес выступает в составе взрослой команды «Сан-Паулу» с января 2025 года. Действующее трудовое соглашение полузащитника с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

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