Ямаль устроит закрытую вечеринку на Ибице в честь 18-летия

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль собирается провести тайную вечеринку на Ибице 12 июля. Об этом сообщает издание Cope в соцсети X (ранее Twitter). Испанцу исполнится 18 лет.

На дне рождении игрока сине-гранатовых должны выступить разные музыкальные исполнители, например, певица Бэд Гьял и исполнитель Озуна. Кроме этого, на мероприятии будут запрещены телефоны. На данный момент точное место вечеринки неизвестно, его сообщат приглашённым гостям в день самого торжества.

Ранее Ямаль публиковал посты из Бразилии с вингером «Сантоса» Неймаром в своих социальных сетях и называл экс-футболиста «Барселоны» и «ПСЖ» своим кумиром.