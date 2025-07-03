Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Динамо» Карпин высказался о подходящей ему схеме работы в клубе

Тренер «Динамо» Карпин высказался о подходящей ему схеме работы в клубе
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин ответил на вопрос об оптимальной схеме работы в клубе.

— Какой схемы ведения работы вы придерживаетесь — когда спортивный директор независимо от вас выбирает игроков или с вами?
— Окончательное решение принимается совместно. Я сейчас утрирую, но, допустим, я говорю: «Мне нужен вратарь вот такого плана». И клуб предлагает мне трёх вратарей. Я выбираю одного. Если клуб устраивает мой выбор и меня всё устраивает — отлично.

Может быть и наоборот. Я говорю: «Мне нравится вот этот вратарь», а клуб он не устраивает. Или устраивает. Здесь решение должно быть обоюдным. Только так это работает, — приводит слова Карпина «РБК Спорт».

Материалы по теме
Тренер сборной России Карпин ответил, планирует ли он быть владельцем футбольного клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android