Тренер «Динамо» Карпин высказался о подходящей ему схеме работы в клубе

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин ответил на вопрос об оптимальной схеме работы в клубе.

— Какой схемы ведения работы вы придерживаетесь — когда спортивный директор независимо от вас выбирает игроков или с вами?

— Окончательное решение принимается совместно. Я сейчас утрирую, но, допустим, я говорю: «Мне нужен вратарь вот такого плана». И клуб предлагает мне трёх вратарей. Я выбираю одного. Если клуб устраивает мой выбор и меня всё устраивает — отлично.

Может быть и наоборот. Я говорю: «Мне нравится вот этот вратарь», а клуб он не устраивает. Или устраивает. Здесь решение должно быть обоюдным. Только так это работает, — приводит слова Карпина «РБК Спорт».