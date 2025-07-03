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«Боруссия» Дортмунд подтвердила близость трансфера Гиттенса в «Челси»

«Боруссия» Дортмунд подтвердила близость трансфера Гиттенса в «Челси»
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Дортмундская «Боруссия» на официальном сайте проинформировала, что 20-летний крайний нападающий Джейми Гиттенс близок к переходу в «Челси».

«Все заинтересованные стороны достигли принципиального соглашения по этому вопросу сегодня, в четверг, в Форт-Лодердейле (США). Детали контракта ещё прорабатываются», — сказано в заявлении немецкого клуба.

Ранее СМИ сообщали, что «синие» заплатят «шмелям» € 65 млн за переход Гиттенса. Английский футболист подпишет контракт до 2032 года.

В клубном сезоне-2024/2025 нападающий принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение англичанина с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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