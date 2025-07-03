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Сергей Семак высказался о трагической гибели Диогу Жоты

Сергей Семак высказался о трагической гибели Диогу Жоты
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил, как лично он отреагировал на новость о смерти нападающего сборной Португалии и «Ливерпуля» Диогу Жоты.

«Грустно, конечно, когда уходят не только футболисты, а в целом молодые люди. Это жизнь. К сожалению, мы сами не знаем, как сложится завтра и послезавтра. Это трагическая новость для всего футбольного мира. Очень талантливый и яркий игрок. Думаю, что для всего футбольного мира это значительная утрата. Все мы, конечно же, скорбим и переживаем за родных и близких», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

Жота и его младший брат Андре Силва, выступавший за «Пенафиел» из второй португальской лиги, погибли в ДТП, произошедшем в Испании.

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