«Челси» может подписать Касадо из «Барселоны» — Sport.es

Полузащитник «Барселоны» Марк Касадо может перейти в «Челси». Об этом сообщает издание Sport.es. Сине-гранатовые могут продать молодого опорника, если со стороны лондонцев поступит хорошее предложение. Трансфер футболиста поможет команде Жоана Лапорты соблюсти правила регистрации Ла Лиги.

Ранее «Челси» уже подписал несколько игроков для усиления атаки. Состав лондонского клуба пополнил экс-футболист «Брайтона» Жоао Педро и бывший нападающий «Ипсвич Таун» Лиам Делап. Кроме этого, вингер «Боруссии» Дортмунд Джейми Гиттенс близок к переходу в команду Тодда Боули.

Марк Касадо в минувшем сезоне выходил на поле за «Барселону» в 36 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и шестью результативными передачами.