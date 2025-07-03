Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» может подписать Касадо из «Барселоны» — Sport.es

«Челси» может подписать Касадо из «Барселоны» — Sport.es
Комментарии

Полузащитник «Барселоны» Марк Касадо может перейти в «Челси». Об этом сообщает издание Sport.es. Сине-гранатовые могут продать молодого опорника, если со стороны лондонцев поступит хорошее предложение. Трансфер футболиста поможет команде Жоана Лапорты соблюсти правила регистрации Ла Лиги.

Ранее «Челси» уже подписал несколько игроков для усиления атаки. Состав лондонского клуба пополнил экс-футболист «Брайтона» Жоао Педро и бывший нападающий «Ипсвич Таун» Лиам Делап. Кроме этого, вингер «Боруссии» Дортмунд Джейми Гиттенс близок к переходу в команду Тодда Боули.

Марк Касадо в минувшем сезоне выходил на поле за «Барселону» в 36 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и шестью результативными передачами.

Материалы по теме
Молодёжный Евро разворошил трансферный рынок. Куда поедут главные таланты турнира?
Молодёжный Евро разворошил трансферный рынок. Куда поедут главные таланты турнира?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android