Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, когда и где состоится церемония прощания с Диогу Жотой

Стало известно, когда и где состоится церемония прощания с Диогу Жотой
Аудио-версия:
Комментарии

Похороны нападающего сборной Португалии и «Ливерпуля» Диогу Жоты состоятся в пятницу, 4 июля. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, церемония прощания с футболистом пройдёт в Сан-Кожме, в получасе езды от его родного города Порту на севере Португалии.

Жота, а также его младший брат Андре Силва, выступавший за «Пенафиел» из второй португальской лиги, погибли в ДТП, произошедшем в Испании.

28-летний футболист перешёл в «Ливерпуль» из «Вулверхэмптона» в сентябре 2020 года. За этот период он принял участие в 182 матчах во всех турнирах, в которых отметился 65 голами и 26 результативными передачами. В составе мерсисайдцев Жота выиграл чемпионат Англии, Кубок Англии и дважды — Кубок английской лиги. Вместе со сборной Португалии нападающий два раза стал победителем Лиги наций.

Материалы по теме
«Я просто хочу жить». Каким мы запомним Диогу Жоту
«Я просто хочу жить». Каким мы запомним Диогу Жоту

«Ливерпуль» приспустил флаг в знак траура по Диогу Жоте:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android