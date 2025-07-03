Стало известно, когда и где состоится церемония прощания с Диогу Жотой

Похороны нападающего сборной Португалии и «Ливерпуля» Диогу Жоты состоятся в пятницу, 4 июля. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, церемония прощания с футболистом пройдёт в Сан-Кожме, в получасе езды от его родного города Порту на севере Португалии.

Жота, а также его младший брат Андре Силва, выступавший за «Пенафиел» из второй португальской лиги, погибли в ДТП, произошедшем в Испании.

28-летний футболист перешёл в «Ливерпуль» из «Вулверхэмптона» в сентябре 2020 года. За этот период он принял участие в 182 матчах во всех турнирах, в которых отметился 65 голами и 26 результативными передачами. В составе мерсисайдцев Жота выиграл чемпионат Англии, Кубок Англии и дважды — Кубок английской лиги. Вместе со сборной Португалии нападающий два раза стал победителем Лиги наций.

«Ливерпуль» приспустил флаг в знак траура по Диогу Жоте: