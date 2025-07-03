Защитник Пауло Витор на правах аренды перешёл из «Акрона» в «Виторию Гимарайнш»

Защитник «Акрона» Пауло Витор в рамках аренды пополнил состав клуба «Витория Гимарайнш». Об этом сообщается в официальном телеграм-канале клуба из Тольятти.

Арендное соглашение рассчитано на один год. Футболист перешёл в «Акрон» летом 2024 года. Игрок принял участие в 19 матчах прошлого клубного сезона.

По итогам прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги «Акрон» занял девятое место в турнирной таблице, заработав 35 очков. «Витория Гимарайнш» заняла шестое место в таблице высшего дивизиона чемпионата Португалии с 54 очками в активе. Ранее Пауло также выступал за «Насьонал» и ряд бразильских коллективов.