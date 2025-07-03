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Игрок «Реала» Трент Александер-Арнольд: я хочу помнить Диогу Жоту с большой улыбкой

Игрок «Реала» Трент Александер-Арнольд: я хочу помнить Диогу Жоту с большой улыбкой
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Правый защитник мадридского «Реала» и сборной Англии Трент Александер-Арнольд отреагировал на новость о гибели нападающего португальской национальной команды и «Ливерпуля» Диогу Жоты, а также его брата, игрока «Пенафиела» Андре Силвы, в результате ДТП в Испании. Ранее Трент и Жота вместе выступали за «красных».

«Так трудно подобрать правильные слова, когда твои разум и сердце не хотят мириться с тем, что тот, кого ты так ценил, ушёл навсегда. Диогу, твоя семья была твоим миром. Они были всем для тебя. Мы все скорбим вместе с Рут, его детьми и родителями. Мы скорбим и об Андре. Братья — лучшие друзья.

Когда станет не так больно, я хочу помнить Диогу с большой улыбкой. Было так много смеха и радостных моментов. Он был замечательным партнёром по команде и настоящим другом.

Навсегда номер 20. Покойся с миром, Диогу», — написал Трент в соцсетях.

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