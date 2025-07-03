Семак высказался об игре «Зенита» в товарищеском матче с «Динамо» Махачкала

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об игре своей команды в товарищеском матче с махачкалинским «Динамо» (2:0).

«Во-первых, хочется поблагодарить и болельщиков, и махачкалинское «Динамо», которое смогло прилететь и провести с нами матч. Что касается самой игры, естественно, в разном состоянии находятся ребята. В первом тайме в основном были те футболисты, которые присоединились позже к команде. Во втором тайме уже игроки, которые провели определённое количество тренировочных дней, было легче немножко. Это отразилось на качестве. В первом тайме игра не так смотрелась, а больше было борьбы, движения, но никак не перерастало в качество. Второй тайм был лучше с точки зрения качества и забитых мячей. В любом случае в том режиме, в котором ребята сейчас тренируются, это хороший спарринг. Получили нагрузку в соответствии с сегодняшним состоянием и исходя из той формы, в которых находимся», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

Форвард «Зенита» Лусиано Гонду открыл счёт на 71-й минуте. На 89-й минуте крайний нападающий Педро забил второй гол коллектива.

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