Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Думфрис может перейти в «Барселону» за € 25 млн — Sport.es

Думфрис может перейти в «Барселону» за € 25 млн — Sport.es
Аудио-версия:
Комментарии

Известный агент Жорже Мендеш, представляющий интересы 29-летнего правого защитника «Интера» Дензела Думфриса, предложил своему клиенту вариант с переходом в «Барселону», которая также рассматривает опцию покупки нидерландского футболиста. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, до 15 июля Думфрис может покинуть стан «нерадзурри» за € 25 млн. Подчёркивается, что сам футболист готов уйти из итальянского гранда ради перехода в каталонский клуб.

В минувшем сезоне Думфрис принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

Материалы по теме
«Барселона» представила домашнюю форму на сезон-2025/2026
Истории
«Барселона» представила домашнюю форму на сезон-2025/2026

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android