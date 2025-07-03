Думфрис может перейти в «Барселону» за € 25 млн — Sport.es

Известный агент Жорже Мендеш, представляющий интересы 29-летнего правого защитника «Интера» Дензела Думфриса, предложил своему клиенту вариант с переходом в «Барселону», которая также рассматривает опцию покупки нидерландского футболиста. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, до 15 июля Думфрис может покинуть стан «нерадзурри» за € 25 млн. Подчёркивается, что сам футболист готов уйти из итальянского гранда ради перехода в каталонский клуб.

В минувшем сезоне Думфрис принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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