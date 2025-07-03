Скончался экс-вратарь сборной Нигерии Питер Руфаи
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Бывший голкипер сборной Нигерии Питер Руфаи скончался на 61-м году жизни. Об этом сообщает ESPN Africa в соцсети X (ранее Twitter). Игрок становился обладателем Кубка африканских наций в 1994 году.
Нигерийский вратарь успел поиграть за ряд европейских клубов в Бельгии, Голландии, Испании и Португалии. К примеру, голкипер выходил на поле в девяти матчах в составе «Депортиво».
Вместе с национальной сборной Питер Руфаи дважды выступал на чемпионатах мира, в 1994 году в США и в 1998 году во Франции. Всего за «суперорлов» вратарь провёл 66 встреч, однажды забив гол с пенальти в игре отбора к Кубку Африки против Эфиопии.
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