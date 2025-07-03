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Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон: Диогу Жота был очень хорошим парнем

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон: Диогу Жота был очень хорошим парнем
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Защитник «Ливерпуля» и сборной Шотландии Эндрю Робертсон отреагировал на новость о гибели нападающего португальской национальной команды и мерсисайдцев Диогу Жоты, а также его брата, игрока «Пенафиела» Андре Силвы, в результате ДТП в Испании.

«Сейчас я больше всего думаю о семье Диогу. Для них это особенно невосполнимая потеря. Мне очень жаль, что они лишились двух таких светлых людей — Диогу и Андре. Ради команды и клуба мы постараемся справиться с этим, сколько бы времени на это ни потребовалось.

Я же хочу сказать кое-что о моём друге. О парне, которого я так ценил и которого мне будет так не хватать. Я мог бы часами говорить о нём как об игроке, но сейчас нет ощущения, что это что-то значит. Это мужчина. Личность. Он был очень хорошим парнем. Лучшим. И таким настоящим. Нормальным. Полным любви к своим близким. Полным веселья», — написал Робертсон в соцсетях.

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