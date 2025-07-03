Агкацев назвал сильнейшего вратаря мира на текущий момент

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев поделился мнением относительно того, кто на сегодняшний день является лучшим голкипером мира.

«На данный момент, по итогам прошлого сезона, сильнейшим вратарём мира является, наверное, Доннарумма. Мне кажется, он внёс большой вклад в победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Думаю, у каждого вратаря можно что-то взять, чему-то поучиться, но у меня нет одного конкретного, у кого что-то подсматриваю. Стараюсь у каждого какие-то хорошие качества подсматривать», — приводит слова Агкацева Odds.ru.

В минувшем сезоне Доннарумма принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в 15 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

Также в составе «ПСЖ» выступает российский вратарь Матвей Сафонов, перешедший во французский гранд из «Краснодара» летом 2024 года. Он сыграл 17 матчей во всех соревнованиях, в семи из которых не пропустил ни одного мяча.

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