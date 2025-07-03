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Хавбек «Ливерпуля» Гравенберх — о гибели Диогу Жоты и Андре Силвы: я опустошён и шокирован

Хавбек «Ливерпуля» Гравенберх — о гибели Диогу Жоты и Андре Силвы: я опустошён и шокирован
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Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Райан Гравенберх высказался о гибели нападающего португальской национальной команды и мерсисайдцев Диогу Жоты, а также его брата, игрока «Пенафиела» Андре Силвы, в результате ДТП в Испании.

«По-прежнему не могу в это поверить, я опустошён и шокирован. Я всегда буду с теплотой вспоминать времена, когда мы играли вместе. Тебя будет очень сильно не хватать прежде всего из-за того, каким прекрасным человеком ты был.

Все мои мысли — с семьёй Диогу, ведь им приходится справляться с невосполнимой утратой тебя и твоего брата. Желаю им сил.

Покойтесь с миром, Диогу и Андре», — написал Гравенберх в соцсетях.

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