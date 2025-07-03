Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Фейеноорд» рассматривает покупку Угальде как стратегическую инвестицию — Twente Insite

«Фейеноорд» рассматривает покупку Угальде как стратегическую инвестицию — Twente Insite
Аудио-версия:
Комментарии

«Фейеноорд» рассматривает потенциальный трансфер нападающего «Спартака» Манфреда Угальде не только в качестве прямого усиления, но и как стратегическую инвестицию. Об этом сообщает Twente Insite.

По информации источника, в нидерландском клубе рассчитывают, что 23-летний форвард поможет им своими голами квалифицироваться в Лигу чемпионов, из-за чего он уже отчасти окупит свой переход.

Кроме того, «Фейеноорд» видит в Угальде перспективный вариант для будущей перепродажи, поскольку клубы из Англии уже проявляют интерес к нему, однако на текущий момент есть трудности с покупкой футболистов из России.

В клубе из Роттердама полагают, что могут заработать на продаже Угальде в два раза больше, чем потратят на него в случае, если он успешно проведёт сезон.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Спартак» отклонил первое предложение «Фейеноорда» по костариканцу.

Манфред Угальде Подробнее
Материалы по теме
«Фейеноорд» готовит новое предложение для «Спартака» по Угальде — VI

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android