«Фейеноорд» рассматривает покупку Угальде как стратегическую инвестицию — Twente Insite

«Фейеноорд» рассматривает потенциальный трансфер нападающего «Спартака» Манфреда Угальде не только в качестве прямого усиления, но и как стратегическую инвестицию. Об этом сообщает Twente Insite.

По информации источника, в нидерландском клубе рассчитывают, что 23-летний форвард поможет им своими голами квалифицироваться в Лигу чемпионов, из-за чего он уже отчасти окупит свой переход.

Кроме того, «Фейеноорд» видит в Угальде перспективный вариант для будущей перепродажи, поскольку клубы из Англии уже проявляют интерес к нему, однако на текущий момент есть трудности с покупкой футболистов из России.

В клубе из Роттердама полагают, что могут заработать на продаже Угальде в два раза больше, чем потратят на него в случае, если он успешно проведёт сезон.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Спартак» отклонил первое предложение «Фейеноорда» по костариканцу.

Как появился «Спартак»: