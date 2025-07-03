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Экс-тренер Захаряна возглавил «Аль-Шабаб»

Экс-тренер Захаряна возглавил «Аль-Шабаб»
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Бывший тренер «Реала Сосьедад» Иманол Альгуасиль возглавил саудовский «Аль-Шабаб». Об этом клуб объявил в своём аккаунте в соцсети X (ранее Twitter).

Испанский специалист работал в главной команде из Сан-Себастьяна с 2018 года. До этого Альгуасиль тренировал в академии клуба, а ещё раньше провёл 113 матчей за бело-голубых с 1989 по 1998 год. Под руководством баска «Реал Сосьедад» выигрывал Кубок Испании в сезоне 2019/2020.

В минувшем чемпионате Испании команда Арсена Захаряна заняла 11-е место, при этом игроки пробились в полуфинал Кубка Испании, в котором уступили мадридскому «Реалу» в дополнительное время.

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