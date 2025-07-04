Стало известно, при каком условии «Лион» сможет избежать вылета в Лигу 2

«Лиону» необходимо пополнить счёт на € 100 млн до 10 июля, чтобы иметь шансы на избежание понижения клуба в классе до уровня Лиги 2. В указанный день дело об исключении «львов» будет рассмотрено апелляционной комиссией финансового регулятора при Французской федерации футбола. Об этом сообщает L’Equipe.

По информации источника, помимо этого, «Лиону» будет необходимо предоставить дополнительную гарантию на сумму более чем в € 100 млн, которая нужна для покрытия обязательств на протяжении сезона. «Львы» не должны вносить всю сумму сразу, однако обязаны подтвердить, что данные средства будут обеспечены.

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