Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, при каком условии «Лион» сможет избежать вылета в Лигу 2

Стало известно, при каком условии «Лион» сможет избежать вылета в Лигу 2
Комментарии

«Лиону» необходимо пополнить счёт на € 100 млн до 10 июля, чтобы иметь шансы на избежание понижения клуба в классе до уровня Лиги 2. В указанный день дело об исключении «львов» будет рассмотрено апелляционной комиссией финансового регулятора при Французской федерации футбола. Об этом сообщает L’Equipe.

По информации источника, помимо этого, «Лиону» будет необходимо предоставить дополнительную гарантию на сумму более чем в € 100 млн, которая нужна для покрытия обязательств на протяжении сезона. «Львы» не должны вносить всю сумму сразу, однако обязаны подтвердить, что данные средства будут обеспечены.

Материалы по теме
УЕФА отложил оценку ситуации вокруг «Лиона» и «Кристал Пэлас»

Самые дорогие футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android