3 июля прошли два матча 14-го розыгрыша чемпионата Европы среди женщин. Турнир проходит в Швейцарии. В нём участвуют 16 национальных команд, разделённых на четыре группы. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого игрового дня.
Результаты матчей чемпионата Европы среди женщин 3 июля:
Группа В. Бельгия — Италия — 0:1;
Группа В. Испания — Португалия — 5:0.
Действующим чемпионом Европы среди женщин является сборная Англии. В финале чемпионата Европы 2022 года англичанки обыграли национальную команду Германии со счётом 2:1 (д. вр.). Турнир проходил в Англии.
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