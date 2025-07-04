«ПСЖ» — фаворит КЧМ по версии Goal, «Реал» и «Челси» — в тройке

Сайт Goal.com опубликовал собственную версию рейтинга сильнейших команд, которые сыграют на стадии 1/4 финала клубного чемпионата мира.

«ПСЖ». «Реал» Мадрид. «Челси». «Флуминенсе». «Бавария». «Аль-Хиляль». «Палмейрас». «Боруссия» Дортмунд.

Напомним, «ПСЖ» на предыдущей стадии разгромил «Интер Майами» (4:0), «Реал» одолел «Ювентус» (1:0), «Челси» победил «Бенфику» (4:1), «Флуминенсе» оказался сильнее миланского «Интера» (2:0), «Бавария» переиграла «Фламенго» (4:2), «Аль-Хиляль» одолел «Манчестер Сити» (4:3), «Палмейрас» победил «Ботафого» (1:0), а дортмундская «Боруссия» отпраздновала победу в игре с «Монтерреем» (2:1).

Финал клубного чемпионата мира состоится 13 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси.