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«ПСЖ» — фаворит КЧМ по версии Goal, «Реал» и «Челси» — в тройке

«ПСЖ» — фаворит КЧМ по версии Goal, «Реал» и «Челси» — в тройке
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Сайт Goal.com опубликовал собственную версию рейтинга сильнейших команд, которые сыграют на стадии 1/4 финала клубного чемпионата мира.

  1. «ПСЖ».
  2. «Реал» Мадрид.
  3. «Челси».
  4. «Флуминенсе».
  5. «Бавария».
  6. «Аль-Хиляль».
  7. «Палмейрас».
  8. «Боруссия» Дортмунд.

Напомним, «ПСЖ» на предыдущей стадии разгромил «Интер Майами» (4:0), «Реал» одолел «Ювентус» (1:0), «Челси» победил «Бенфику» (4:1), «Флуминенсе» оказался сильнее миланского «Интера» (2:0), «Бавария» переиграла «Фламенго» (4:2), «Аль-Хиляль» одолел «Манчестер Сити» (4:3), «Палмейрас» победил «Ботафого» (1:0), а дортмундская «Боруссия» отпраздновала победу в игре с «Монтерреем» (2:1).

Финал клубного чемпионата мира состоится 13 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси.

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