«ПСЖ» — фаворит КЧМ по версии Goal, «Реал» и «Челси» — в тройке

Сайт Goal.com опубликовал собственную версию рейтинга сильнейших команд, которые сыграют на стадии 1/4 финала клубного чемпионата мира.
- «ПСЖ».
- «Реал» Мадрид.
- «Челси».
- «Флуминенсе».
- «Бавария».
- «Аль-Хиляль».
- «Палмейрас».
- «Боруссия» Дортмунд.
Напомним, «ПСЖ» на предыдущей стадии разгромил «Интер Майами» (4:0), «Реал» одолел «Ювентус» (1:0), «Челси» победил «Бенфику» (4:1), «Флуминенсе» оказался сильнее миланского «Интера» (2:0), «Бавария» переиграла «Фламенго» (4:2), «Аль-Хиляль» одолел «Манчестер Сити» (4:3), «Палмейрас» победил «Ботафого» (1:0), а дортмундская «Боруссия» отпраздновала победу в игре с «Монтерреем» (2:1).
Финал клубного чемпионата мира состоится 13 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси.