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«Ньюкасл Юнайтед» по-прежнему хочет подписать игрока «Ноттингем Форест» Элангу — Романо

«Ньюкасл Юнайтед» по-прежнему хочет подписать игрока «Ноттингем Форест» Элангу — Романо
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«Ньюкасл Юнайтед» обновил своё предложение о трансфере нападающего «Ноттингем Форест» Энтони Эланги. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По данным источника, ранее «сороки» предлагали за игрока £ 45 млн, но «лесники» ответили отказом. Теперь же речь идёт о £ 55 млн. Переговоры сторон продолжаются.

В 43 матчах прошедшего клубного сезона Эланга забил шесть голов и отдал 12 голевых передач. Помимо этого, Энтони выступает за сборную Швеции.

По итогам прошедшего сезона «Ноттингем Форест» занял седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, заработав 65 очков.

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