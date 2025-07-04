«Ньюкасл Юнайтед» по-прежнему хочет подписать игрока «Ноттингем Форест» Элангу — Романо

«Ньюкасл Юнайтед» обновил своё предложение о трансфере нападающего «Ноттингем Форест» Энтони Эланги. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По данным источника, ранее «сороки» предлагали за игрока £ 45 млн, но «лесники» ответили отказом. Теперь же речь идёт о £ 55 млн. Переговоры сторон продолжаются.

В 43 матчах прошедшего клубного сезона Эланга забил шесть голов и отдал 12 голевых передач. Помимо этого, Энтони выступает за сборную Швеции.

По итогам прошедшего сезона «Ноттингем Форест» занял седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, заработав 65 очков.