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Гвардиола недоволен, что «Ман Сити» не попытался купить Хёйсена, ушедшего в «Реал» — DC

Гвардиола недоволен, что «Ман Сити» не попытался купить Хёйсена, ушедшего в «Реал» — DC
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сожалеет, что «горожане» не предприняли попыток подписать 20-летнего центрального защитника сборной Испании Дина Хёйсена, перешедшего нынешним летом в мадридский «Реал» из «Борнмута». Об этом сообщает Defensa Central.

По информации источника, английский клуб действительно рассматривал кандидатуру Хёйсена, однако сам футболист был полностью настроен на переход в испанский гранд.

В составе «Реала» 20-летний защитник принял участие в четырёх матчах клубного чемпионата мира, в которых не отметился результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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