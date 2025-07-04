Гвардиола недоволен, что «Ман Сити» не попытался купить Хёйсена, ушедшего в «Реал» — DC

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сожалеет, что «горожане» не предприняли попыток подписать 20-летнего центрального защитника сборной Испании Дина Хёйсена, перешедшего нынешним летом в мадридский «Реал» из «Борнмута». Об этом сообщает Defensa Central.

По информации источника, английский клуб действительно рассматривал кандидатуру Хёйсена, однако сам футболист был полностью настроен на переход в испанский гранд.

В составе «Реала» 20-летний защитник принял участие в четырёх матчах клубного чемпионата мира, в которых не отметился результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

Сколько стоят молодые футболисты: