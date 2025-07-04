Тэмми Абрахам, которым интересовался «Зенит», перешёл в «Бешикташ»

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам стал игроком «Бешикташа». Футболист проведёт сезон-2025/2026 в аренде в турецком клубе, после чего будет возможен полноценный переход англичанина за € 13 млн. Об этом сообщает официальный сайт команды из Стамбула.

Ранее появлялась информация об интересе «Зенита» к экс-футболисту «Челси», но игрок отклонил предложение клуба из Санкт-Петербурга, так как стремился остаться в одной из пяти сильнейших европейских лиг.

В прошедшем сезоне Абрахам выступал в аренде за «Милан». Нападающий принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и семью результативными передачами.