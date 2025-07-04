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Стало известно, что препятствует переходу Кристиана Ромеро в «Реал» и «Атлетико»

Стало известно, что препятствует переходу Кристиана Ромеро в «Реал» и «Атлетико»
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Мадридские «Реал» и «Атлетико» продолжают проявлять интерес к 27-летнему центральному защитнику «Тоттенхэма» Кристиану Ромеро. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, существенным препятствием на пути перехода аргентинского футболиста в один из этих клубов является установленная «шпорами» цена в € 70 млн. «Реал» и «Атлетико» считают её завышенной. «Матрасники» полагают, что защитник стоит на 50% дешевле. Подчёркивается, что «сливочные» могут предпринять более конкретные шаги.

В минувшем сезоне Ромеро принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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