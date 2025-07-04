«Аль-Хиляль» подписал нападающего для плей-офф клубного чемпионата мира

«Аль-Хиляль» оформил аренду нападающего «Аль-Шабаба» Абдерразака Хамдаллы. Игрок уже тренируется с командой в Орландо. Об этом сообщает официальный аккаунт саудовского клуба в соцсети X (ранее Twitter).

Сделка по переходу игрока было оформлена в сжатые сроки, так как сразу три форварда «Аль-Хиляля»: Александр Митрович, Маркос Леонардо и Салем Аль-Давсари — травмированы. Команде из Эр-Рияда предстоит сыграть в 1/4 финала клубного чемпионата мира против «Флуминенсе» уже 4 июля.

В прошедшем сезоне Хамдалла принял участие в 26 матчах чемпионата Саудовской Аравии, в которых забил 21 гол и отдал две результативные передачи.