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«Страсбург» согласовал трансфер защитника дортмундской «Боруссии» — Романо

«Страсбург» согласовал трансфер защитника дортмундской «Боруссии» — Романо
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Защитник дортмундской «Боруссии» Сумайла Кулибали близок к переходу в «Страсбург». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По данным источника, клубы согласовали трансфер за € 7,5 млн, ещё € 1 млн предусмотрен в качестве бонуса. Отмечается, что это прямой переход игрока во французский клуб, а не транзит через аренду из «Челси». Лондонский клуб и «Страсбург» сотрудничают в связи с наличием общего совладельца в лице компании BlueCo.

В 16 матчах клубного сезона-2024/2025 Сумайла Кулибали отдал одну голевую передачу. По итогам сезона «Боруссия» заняла четвёртое место в Бундеслиге. В ближайшее время команда сыграет в 1/4 финала клубного чемпионата мира.

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