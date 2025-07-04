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Семак объяснил отсутствие Латышонка в контрольном матче «Зенита» с «Динамо» Мх

Семак объяснил отсутствие Латышонка в контрольном матче «Зенита» с «Динамо» Мх
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос об отсутствии вратаря санкт-петербургской команды Евгения Латышонка в товарищеском матче с махачкалинским «Динамо» (2:0).

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
03 июля 2025, четверг. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
2 : 0
Динамо Мх
Махачкала, Россия
1:0 Гонду – 71'     2:0 Педро – 89'    

«Латышонок залечивает травму, он получил её ещё в последнем официальном матче. Сейчас начинает работать в общей группе. Может быть, к следующему матчу он будет готов сыграть», — приводит слова Семака официальный сайт санкт-петербургского клуба.

Летом 2024 года Евгений Латышонок стал игроком сине-бело-голубых, перейдя из калининградской «Балтики». За сезон-2024/2025 вратарь принял участие в 28 играх различных турниров, пропустил 15 мячей и сохранил ворота «сухими» в 17 встречах.

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